Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu
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Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu sokak hayvanları için topladıkları mamaları dağıtarak hayvanların karnını doyurdu.

17.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:28
Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Ahbap Çevre Çalışma Grubu sokak hayvanları için topladıkları mamaları dağıtarak hayvanların karnını doyurdu.


Ahbap Aydın Platformu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin belirli bölgelerine kedi ve köpek maması bırakan ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu. Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği etkinlik vatandaşlardan da tam not aldı. Sokak hayvanları için kampanya başlatan ekip, 'mamanıalgel' etiketiyle başlattıkları kampanyaya destek bekliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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