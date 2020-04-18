Aydınlı 72 yaşındaki hastadan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na duygusal teşekkür
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Zafer Mahallesi, Aydın, Güncel

Aydınlı 72 yaşındaki hastadan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na duygusal teşekkür

Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubu yardımıyla hastaneye götürülen 72 yaşındaki adamın, görevlilere yönelik sözleri, duygulandırdı.

18.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:30
Aydınlı 72 yaşındaki hastadan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na duygusal teşekkür

Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubu yardımıyla hastaneye götürülen 72 yaşındaki adamın, görevlilere yönelik sözleri, duygulandırdı.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Kural, rutin kontrolleri dolayısıyla hastaneye gitmek için Aydın Valiliği Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım istedi.

Verilen adrese giden ekipler, Kural'ı alıp hastaneye götürdükten sonra tekrar evine bıraktı.

"Hizmetten memnun oldunuz mu?" sorusu üzerine Kural, "Çok memnun oldum. Sadece benim için değil, bu insanlık adına çok önemli. Sizin şu olayınız var ya hali vakti olmayıp da mücadele veren kişiler için derya. Allah bu konuda devletimizin sırtını yere getirmesin, ayağına taş değdirmesin. Sizler birer altın ipek böceğisiniz. Sizleri çok seviyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kural'ın teşekkür konuşması, görevlileri duygulandırdı.

Aydınlı 72 yaşındaki hastadan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na duygusal teşekkür

Kaynak: AA

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