Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor
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Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor

Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambalarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıyla sorunların yüzde 99,71 oranında çözüldüğünü bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambalarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıyla sorunların yüzde 99,71 oranında çözüldüğünü bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamayı 161 bin 604 kişinin kullandığını kaydeden Dönmez, ihbar sayısının 574 bin 300, çözümlenen ihbar oranının ise yüzde 99,71 olduğunu belirtti.

Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip uygulamamızla yanmayan sokak lambası kalmayacak. Hedefimiz, artırdığımız altyapı yatırımlarıyla tüm Türkiye'de arızaları yüksek hız ve teknolojiyle çözmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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