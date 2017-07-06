Aydınlatma Direklerini Deviren Cipte 3 Yaralı

BODRUM'da, kontrolden çıkıp, 2 aydınlatma direğini deviren cipteki aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kargılı Mevkii'nde meydana geldi. Gürece Mahallesi'nden Bala Mahallesi'ne giden Kudret Dizibüyük, yönetimindeki 16 NBN 90 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki 2 aydınlatma direğini devirip duran cipteki sürücü Dizibüyük ile eşi Nuran Dizibüyük ve kızı Zeynep Dila Dizibüyük yaralandı. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Dizibüyük ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Gürece - Bala yolu, 1 saat ulaşıma kapandı. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bir saat enerji kesintisi yaşandı. Cipin kaldırılması sonucu ulaşım tekrar açıldı. AYDEM teknisyenlerinin çalışması sonucu elektrik akımı tekrar verildi. Jandarma, kazayal ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla