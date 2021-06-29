Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı

Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te 400 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Karabük'te 400 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Kaza, Yenişehir Necati Bey Caddesi'nde meydana geldi. Burak. A.Y. idaresindeki 74 AAN 441 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Burak A.Y.'nin 400 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken ehliyetine el konuldu. Aracın çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kızını da aynı gün toprağa verdi, karısının hastanede yaşam savaşı sürüyor
Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kızını da aynı gün toprağa verdi, karısının hastanede yaşam savaşı sürüyor
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobil sürücüsü 400 promil alkollü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:55:51. #1.16#

title