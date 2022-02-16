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Direğe çarptı, kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

TEKİRDAĞ (İHA) - TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kaza, Şeyh Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen trafik ekipleri de sürücünün kazadan firar ettiğini belirledi. Kazalı araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu. - TEKİRDAĞ

Direğe çarptı, kayıplara karıştı

Direğe çarptı, kayıplara karıştı

Direğe çarptı, kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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