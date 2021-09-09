Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Akan (23), ağır yarandı.

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Akan (23), ağır yarandı.

Kaza, Beylerbeyi Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ömer Akan, yönetimindeki 27 RU 598 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Ömer Akan, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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