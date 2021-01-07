Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı

07.01.2021 01:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:35
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı

ADANA'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarpan otomobilin sürücüsü Samet Caymaz, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı.

ADANA'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarpan otomobilin sürücüsü Samet Caymaz, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Sürücünün çalan cep telefonunu ise polis açtı. 

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Samet Caymaz yönetimindeki 23 DK 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarptı. Kazada beton direk devrilirken, Caymaz ise hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. CANKUR ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Caymaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Caymaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Caymaz'ın otomobile düşen cep telefonunu arayan amcasının oğluna ise polis cevap verdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:54:39. #1.15#
title