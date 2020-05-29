Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, sürücü Özgür Emir araçta sıkışarak yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
29.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:21

ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, sürücü Özgür Emir araçta sıkışarak yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Özgür Emir yönetimindeki 01 FZ 142 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı fark eden vatandaşlar, başından aldığı darbe ile yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Emir'e ilkyardımda bulunup, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Vatandaşlar ve itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkartılan Özgür, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından çift yönde tek şeritten verilen trafik akışı, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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