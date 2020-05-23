Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü İdris Katıran (20) hayatını kaybederken, beraberindeki arkadaşı Özcan Özer (19) yaralandı.

Kaza, gece yarısı Hisarcık ilçesinde meydana geldi. İdris Katıran idaresideki 43 PL 548 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü İdris Katıran ile beraberindeki arkadaşı Özcan Özer, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İdris Katıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan Özer, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA