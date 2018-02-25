Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Levent Şimşek'in (35) kullandığı 06 DD 9582 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki AFAD kavşağında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Araçta sıkışan Şimşek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.