Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
02.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:56

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden İhsan Can U. yönetimindeki 37 AAT 791 plakalı otomobil, Kirkille bölgesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Dilay B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye gitmek istemeyen hafif yaralı Dilay B. ise olay yerinde tedavi edildi.

Kaynak: AA

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