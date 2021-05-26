Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaca Dalyan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 B 0838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemaliye Mahallesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçta bulunan M.G. (16) ve A.A. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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