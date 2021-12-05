AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ - Haberler
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AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu nemdana gelen kazada refujdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu nemdana gelen kazada refujdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü.

Kaza Limonlu Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 80 ACR 137 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin ön kısmı yaklaşık 60 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücünün şans eseri kazayı hafif yaraıl atlattığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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