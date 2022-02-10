AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs direğe çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Caddesi'nde meydana geldi. Burcu Ataseven (28) yönetimindeki 16 ACE 960 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ataseven'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ataseven, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan Ataseven'i yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yaralı olarak çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burcu Ataseven, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.