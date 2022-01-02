Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, camdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Fatih Pekacaryönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine, çarparak devirdi. Kaza sonucu olay yerine polis, İtfaiyesi Arama Kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün ölümünü tespit ettiler. Olay yerine gelen ailesi gözyaşı döktü.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler, telefonla arayan sürücünün kardeşine acı haberi veremedi

Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler, telefonla arayan sürücünün kardeşine acı haberi veremedi

 Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

 Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title