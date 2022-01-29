Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı - Haberler
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Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak, karşı yola savruldu.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak, karşı yola savruldu. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Haliloğlu (19) yönetimindeki 06 BEG 650 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola savruldu. Aydınlatma direğinin de devrildiği kazada; araçtaki Ceren Nazan Tekin (19) ve Nisa Gümüş (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Otomobil, Tragger, İnegöl, Kaza, Güncel, Haber

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