Aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi
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Aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi

Giresun'da aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

23.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:01
Aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi

'da aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Kent merkezindeki durağı mevkisi Tabaklar geçidinde aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle Salih Akın idaresindeki 28 ES 375 plakalı kamyonetin üzerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik polisleri elektrik çarpması riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen elektrik firması ekipleri, direğini kamyonet üzerinden kaldırdı.

Öte yandan kentte, fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi
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