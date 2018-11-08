Kaza Yerine Gelen İtfaiyenin Üzerine Aydınlatma Direği Devrildi

Ankara'da refüjdeki beton bariyere ve aydınlatma direğinde çarpan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde gece yarısı Fatih Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyir halinde olan Ali B. idaresindeki 20 BV 251 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton bariyere ve aydınlatma direğine çarptı. Feci kaza nedeniyle demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü, kabin içinde sıkıştı.

ARACIN MOTORU, KAZANIN ETKİSİYLE 5 METRE FIRLADI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali B.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır hasar alan aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye fırladığı görüldü.

AYDINLATMA DİREĞİ İTFAİYENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fatih Caddesi'ni çift taraflı olarak trafiğe kapatan ekipler, cenazenin çıkarılması için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle eğilen aydınlatma direği, ekiplerin uğraşları sırasında bir anda devrildi. İtfaiye erleri demir yığınının altında kalmaktan son anda kurtulurken, direğin üzerine düştüğü itfaiye aracında hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Fatih Caddesi yaklaşık 2 saat boyunca araç trafiğine kapalı kaldı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, trafiğin yan varyantlardan kontrollü olarak devam etmesini sağladı. Polis ekiplerinin kaza hakkında incelemesi sürüyor.