Aydınlatma direği alev alıp yandı
Çorum'da aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı.
17.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33
Çorum'da aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokak aydınlatmasının lambasından önce kıvılcımlar çıktı, sonra alev alıp yanmaya başladı. Yanan lamba Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Vatandaşlar yangının söndürülmesinin ardından gelen arıza ekiplerine ise tepki gösterdi. - ÇORUM
Kaynak: İHA