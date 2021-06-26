Aydınlatma direği ağaca dönüştü
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Aydınlatma direği ağaca dönüştü

Aydınlatma direği ağaca dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçe duvarı dibinde bulunan sokak aydınlatma direğini saran sarmaşığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçe duvarı dibinde bulunan sokak aydınlatma direğini saran sarmaşığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Kasımpaşa Mahallesi Çomalar Sokaktaki bir evin bahçesine dikilen sarmaşık, zamanla büyüyerek bahçe duvarı dibindeki aydınlatma direğini sardı. Yoldan geçen vatandaşlar, aydınlatma direğini çam ağacına benzeterek, direğe ayrı bir güzellik kattığı belirttiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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