Aydınlatma direği ağaca dönüştü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçe duvarı dibinde bulunan sokak aydınlatma direğini saran sarmaşığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçe duvarı dibinde bulunan sokak aydınlatma direğini saran sarmaşığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Kasımpaşa Mahallesi Çomalar Sokaktaki bir evin bahçesine dikilen sarmaşık, zamanla büyüyerek bahçe duvarı dibindeki aydınlatma direğini sardı. Yoldan geçen vatandaşlar, aydınlatma direğini çam ağacına benzeterek, direğe ayrı bir güzellik kattığı belirttiler. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı