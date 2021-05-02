Aydıncıklı kadınlardan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a videolu teşekkür
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Aydıncıklı kadınlardan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a videolu teşekkür

Aydıncıklı kadınlardan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a videolu teşekkür
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinin üyeleri, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çektikleri video kliple teşekkür etti.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinin üyeleri, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çektikleri video kliple teşekkür etti.

İş imkanlarının kısıtlığı olduğu ilçede bir araya gelen kadınlar, 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatifi'ni kurdu.

Aydıncık yöresinde üretilen ürünleri paketleyen, konserve yapan ve ilçeden çıkartılan amatist taşını işleyerek takı ve süs eşyasına dönüştüren kadınlar, gelir elde etmeye başladı.

Kadınlar, kendilerini destekleyen ve yönlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çektikleri video kliple teşekkür etti.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, "yerelden kalkınmaya kadın eli değsin" sloganıyla çıktıkları yolda emek verdiklerini ve katma değer ürettiklerini belirtti.

Kadınları ekonomik hayata katmak için geçmişten bugüne gayretler gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin desteğini daima yanlarında hissettiklerini aktaran Türker, şunları kaydetti:

"Gelirimizi ve becerilerimizi her geçen gün daha da artırarak, Aydıncık'tan Anadolu'ya bereketimizi taşıyacağız. Yerelden kalkınma hamlesinin kadınlarla başarıya ulaşacağına inanarak bizlere her daim destek olan, bizi her seferinde motive eden hemşehrimiz, değerli büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve emeğimizi değerli bularak üretim faaliyetlerimizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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