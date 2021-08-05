Aydıncık'ta yangından etkilenen evler onarılıyor
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Aydıncık'ta yangından etkilenen evler onarılıyor

Aydıncık'ta yangından etkilenen evler onarılıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, orman yangınından etkilenen evlerde tadilat çalışması yapıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, orman yangınından etkilenen evlerde tadilat çalışması yapıldı.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, komşu ilçe Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle ilçeye destek ekipler gönderildi.

Ekipler, hasar oluşan evlerdeki onarım çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yangının zararlarının giderilmesi için ekip görevlendirdiklerini belirterek, "Yangından zarar gören evlerde sıva tamiratı, boya ve badana işlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşların evlerine girmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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