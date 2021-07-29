Aydıncık'ta orman yangını (9)
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Aydıncık'ta orman yangını (9)

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

İlçedeki yangın nedeniyle 202 ev tedbiren boşaltıldı.

Bölgede yangının önüne geçilebilmesi için belirlenen noktalarda karşı ateş yöntemi kullanıldı.

Havanın kararmasıyla söndürme helikopterleri ve uçaklar çalışmalarına ara verdi.

Ekiplerin bölgede karadan müdahaleleri devam ediyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, AA muhabirine, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.

Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil." dedi.

Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğuma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Aydıncık'ta orman yangını (9)
Aydıncık'ta orman yangını (9)
Aydıncık'ta orman yangını (9)
Aydıncık'ta orman yangını (9)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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