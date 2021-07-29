Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor
Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor
Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor
Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı
Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Emrah Alişan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 06:08:28. #1.14#

title