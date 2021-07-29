Aydıncık'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal