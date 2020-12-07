Aydıncık Belediye Başkanı Aktan su kaynaklarına ilişkin açıklama yaptı

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, ilçedeki içme ve sulama suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Soğuksu Çayı'ndaki su miktarının azalma gösterdiğini açıkladı.

Aktan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soğuksu Çayı'nda su miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Su miktarının azalma gösterdiğin işaret eden Aktan, "Aydıncık'ta şimdiye kadar tarihinde iki sefer başımıza gelen içme suyu ve sulama suyunda kullandığımız Soğuksu kaynağında (Soğuksu Çayı) bu mevsimde ciddi anlamda azalma var. Sebebi belli olmamakla beraber, depremden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci