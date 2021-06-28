Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor
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Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor

Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'e yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturulmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediliyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Mersin Aydıncık Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Baraj'da enjeksiyon imalatları tamamlanmış olup depolanacak su ile 2 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Projenin önemli aşamalarından birisi olan önyüz beton imalatları da bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bu baraj sayesinde Toros Dağlarında karların erimesi ile oluşan ve bugüne kadar Akdeniz'e dökülen sular depolanarak Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olacaktır" dedi.

Gövde dolgusu, önyüz betonu, dolusavak, su alma yapısı, enjeksiyon, ulaşım ve relokasyon yolu çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, "2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz barajda, dipsavak cebri boru, vana odası ve parapet duvarı çalışmalarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 46 metre ve su depolama kapasitesi 1,590 milyon metre küp olan Mersin Aydıncık Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Aydıncık Barajında çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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