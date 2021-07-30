Aydıncık alev alev yanıyor

Aydıncık alev alev yanıyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok evde yangından etkilendi Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesine getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını...

Aydıncık alev alev yanıyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok evde yangından etkilendi

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesine getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok evde yangından etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesine getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan yangın, bugün kent merkezinde etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesinin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesinde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü