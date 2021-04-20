AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU
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AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kurdukları '269' isimli vegan tasarım atölyesinde deney hayvanlarının bakımını üstlenen Zekeriya Gökçen ve Pelin Zorlukol'un, kulakları kesik ve ön bacakları kırık olarak bulunup, ölümden kurtardıkları 'Zulu' adını verdikleri denek tavşanı hayata bağlandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kurdukları '269' isimli vegan tasarım atölyesinde deney hayvanlarının bakımını üstlenen Zekeriya Gökçen ve Pelin Zorlukol'un, kulakları kesik ve ön bacakları kırık olarak bulunup, ölümden kurtardıkları 'Zulu' adını verdikleri denek tavşanı hayata bağlandı. Kendine ikinci bir hayat veren Zekeriye Gökçen'in bir denek tavşanının yaşadıklarını konu alan Save Ralph (Ralph'i Kurtar) animasyonundan etkilenerek sosyal medya hesabından fotoğraf ve videolarını paylaştığı 'Zulu' da Ralph gibi büyük ilgi gördü.

Zekeriya Gökçen, eşi Sema Gökçen ve arkadaşları Pelin Zorlukol, 4 yıl önce 269 isimli vegan tasarım atölyesi açtı. Seramik üzerine süs eşyası yapıp pazarlayan üçlü, bir yandan da laboratuvarlarda kullanılan deney hayvanlarını bulup, iyileştirerek hayata bağlamaya başladı. Gökçen çifti, arkadaşları Zorlukol ile bir laboratuvarda kulakları kesilmiş, ön bacakları kırılmış, vücudunun birçok yerinde kalıcı hasar oluşmuş bir deney tavşan görüp, sahiplendi. Üçlü, 'Zulu' adını verdikleri tavşanı tedaviye alıp, yaralarını iyileştirip, bakımını yaptı. Tekrar hayata döndürülen Zulu, şimdi atölyedeki diğer tavşan, kedi, köpek tavuk ve benzeri şekilde denek olarak kullanılmış hayvanlar ile iç içe yaşam sürüyor.

Bütün dünyada gündem olan bir denek tavşanının yaşadıklarını konu alan Save Ralph (Ralph'i Kurtar) animasyonundan esinlenen Zekeriya Gökçen, Zulu'nun fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf ve görüntüler büyük ilgi gördü. Denek tavşanı Ralph gibi Zulu da Türkiye'de gündem konusu oldu.

'TEK YAPAMADIĞI TOPRAK KAZMAK'

Pelin Zorlukol, "Zulu eski bir deney tavşanı onunla 4 yıl önce karşılaştık. Tavşanı bulduğumuzda çok zor durumdaydı. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bir test çalışmasında kulakları kesilerek kullanılmış. Ön ayakları tamamen deforme olmuş bir durumdaydı ve cildinde yara izleri vardı. Onu ilk bulduğumuzda insanlardan çok korkuyordu. Çünkü yıllarca üzerinde deneyler uygulanmış. Kulaklarını ve cildini tedavi ettik. O süreç bizim için oldukça zorlu oldu. 2 yıl rehabilitasyon süreci yaşadı. Şu an bizimle ve diğer hayvanlarla birlikte 269'un vegan bahçesinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Biz vegan bir atölyeyiz. Zulu dışında burada başka kurtarılmış türlerde var. Engelli ve zor durumda olan hayvanlara genellikle bakıyoruz. Zulu, diğer türdeşlerinden farklı bir şekilde yürüyor. İlk zamanlar yürüteç denedik. Operasyonda denedik ama bu yöntemler çok elverişli olmadı. Sonrasında bahçede toprakla tanıştı ve ayakları da güçlendi. Tek yapamadığı şey toprak kazmak. Zulu'ya ne kadar yaşarsa o zamana kadar bakmayı düşünüyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.

'ODA BİZİM RALPH'IMIZ OLDU'

Zulu'nun videosunu sosyal medyadan ilk paylaşan kişi olan Zekeriya Gökçen, "Ralph videosundan sonra paylaşmayı düşündüm. Ralph videosu çok ses getirmişti. Diğer hayvanların videoları da kendi sayfamdan paylaşıyorum. Ralph gibi Zulu'nun da hikayesinin ses getireceğini düşünerek paylaştım. Birçok insan kobay hayvanlarla deneyin gerçekleştiğine inanmıyor. Bizim aracılığımızla insanlarda bunu görmüş oldu. Maalesef böyle bir gerçek var ve bu da yasal bunu üzülerek söylüyorum" diye konuştu.

'269 İLK KURTARILAN BUZAĞININ KÜPE NUMARASI'

Zulu'yu sahiplenenlerden Sema Gökçen, "269 Atölyesi'nde, vegan bir atölye olduğu için birçok hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Zulu bizimle mutlu ama onun gibi mutlu olamayan binlerce hayvan var. Bu rakam 260 bin olarak görünüyor ama daha fazla olduğunu biliyoruz. Zulu'yla birlikte bu vahşete son verelim. 269 ilk kurtarılan buzağının kulak küpesi numarasıdır. Bu atölyeyi kurma amacımız birlikte hayvan çiftliği kurmaktı. Deneylerde kesilen inekler, tavuklar gibi birçok hayvanı kurtarmak istiyoruz" dedi.

AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU
AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU
AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU
AYDIN ZULU TAVŞAN AYDIN'IN 'RALPH'İ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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