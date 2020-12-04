Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf
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Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf

04.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:03
Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında üreticilerin kısıtlamadan muaf tutulacağını belirtti.

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında üreticilerin kısıtlamadan muaf tutulacağını belirtti.

Hayatın devamı için sağlığın başta geldiğini, başta insanlık olmak üzere evcil hayvanlar dahil canlıların hayatını sürdürebilmesi için de beslenmek zorunda olduğunu belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından üretim yapan çiftçilerin muaf tutulduğunu belirtti. Şu anda Aydın ve çevresinde, zeytin, narenciye ve lahana, karnabahar gibi bir çok tarım ürünün hasadı yapıldığı gibi bağ ve bahçelerde sezon hazırlıklarının devam ettiğini kaydeden Başkan Kendirlioğlu, kısıtlamanın olduğu günlerde de çiftçilerin üretim faaliyetlerine devam edebildiğini söyledi.

Kamuoyunda oluşan kafa karışıklığını gidermek amacıyla bu açıklamayı yaptığını belirten Başkan Kendirlioğlu, "İnsanlığın var oluşundan bu yana her şart ve ortamda üretime devam eden çiftçimizin üretimine içinde bulunduğumuz bu süreçte daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda önemli bir kamu görevi yapan çiftçimiz, şartlar çok zor olsa da üretmeye devam edecek. Bu kapsamda kısıtlamanın olduğu günlerde çiftçimiz tarlasına giderken devletimizin belirlediği kurallara uyarak çiftlik ve tarlalarına giderek faaliyetlerini yürütebilirler. Çiftçilerimiz tarla ve çiftliklerine giderken ÇKS veya üretici belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir" dedi. - AYDIN

Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf
Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf
Aydın Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğu; Üretim yapan çiftçiler kısıtlamadan muaf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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