AYDIN Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyor
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AYDIN Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyor

AYDIN Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyor
11.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:07

Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyorAydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Muhammet Meral, yörenin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan zeytinyağından üretilen sabunları yontarak sanat objesine dönüştürüyor.

Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Muhammet Meral, yörenin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan zeytinyağından üretilen sabunları yontarak sanat objesine dönüştürüyor. Meral, 5 ile 25 saat arasında ince işçilikle yonttuğu sabunlardan çeşitli figürler ve karakterler oluşturuyor.

Saf halindeki tadıyla sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağı, sabunuyla ise geçmişi milattan önce (M.Ö.) 6 bin yılına kadar uzanan kullanımı ile zamanla günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Muhammet Meral, bugüne kadar temizlik amaçlı kullanılan zeytinyağı sabununu, farklı amaçla kullanmaya başladı. Meral, zeytinyağından üretilen sabun kalıplarını, büyük bir titizlik ve sabırla yontarak, adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

'ÇOCUĞA EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İSTERKEN BASLADI'

Sabun yontmaya 5 ay önce bir çocuğa el yıkama alışkanlığı kazandırmak isterken başladığını belirten Meral, "Daha önce bu konuda hiçbir eğitimim yok. Önce, el yıkama alışkanlığı kazandırmaya çalıştığım bir çocuğun sevdiği çizgi film karakterlerini elime geçen bir zeytinyağı sabununa kazıyarak figürler ortaya çıkardım. Bu işe yatkınlığımı fark edince farklı figürleri de zeytinyağı sabununa kazımaya başladım. Yaptığım her yeni figürü el yıkama alışkanlığı kazanmaları için çevremdeki çocuklara hediye ederek, bu sayede kendimi de geliştirdim. Daha sonra ise hem evde çalışma ortamımın uygun olmaması hem de eserlerimi tanıtabilmek için kendime Veysi Paşa Mahallesi'nde küçük bir dükkan kiraladım. Çalışmalarıma bu dükkanda devam ediyorum" dedi.

'SABUN HİJYEN DEMEK'

Sabunun hijyen açısından önemli bir madde olduğunu da ifade eden Muhammet Meral, "Sabun kullanımı son zamanlar da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle arttı. Sabun hijyen demek. Ben de bu hijyen maddesini daha çekici hale getirerek özellikle çocuklara sevdikleri karakterler ile hijyeni daha da aşılamak istiyorum" diye konuştu.

EL YAPIMI SABUNU KÖYLÜLERDEN TEMİN EDİYOR

Yontarak sanat eserine dönüştürdüğü zeytinyağı sabunlarını Aydın yöresindeki kırsal mahallerden temin ettiğini belirten Meral, böylelikle hem kendi hammadde ihtiyacını karşıladığını hem de köylü kadınların bir nebze de olsa kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

'KİMİ ESER 5, KİMİ DE 25 SAATTE ORTAYA ÇIKIYOR'

Köylerden aldığı el yapımı sabunların yontma kıvamına gelebilmesi için en az 1 yıl beklemiş olması gerektiğini ifade eden Muhammet Meral, "Aksi takdirde çalışırken sabun kırılabiliyor. Tabii ki sabunun beklemiş olması tek başına kırılmaması için kesin çözüm olmuyor. Çok dikkatli bir şekilde iğne uçları ile kazıyarak yapmak istediğim resmi sabun üzerine yontuyorum. Yapacağım resme göre kimi eser 5 saatte kimi de 25 saatte tamamlanabiliyor" dedi.

Bir esere başladığında o eseri bitirmeden bırakmadığını ve sürekli olarak çalıştığını söyleyen Meral, "Dikkat ve incelik isteyen bir iş. İşimi severek yapıyorum. Bir eseri yapmayı planladığımda o esere başlamam ve bitirmem arasındaki zaman da temel ihtiyaçlarım dışında başından kalkmıyorum. Eser ortaya çıktığında ise benim bütün yorgunluğumu alıyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SABUNLAR YONTMAK İSTİYOR

Hobi olarak başladığı işinin zamanla beğeni kazandığı ve birçok yerden istekler geldiğini söyleyen Meral şöyle devam etti:

"İşe başladıktan sonra eşten, dosttan ve zamanla beni tanıyan insanlardan çeşitli siparişler ve istekler aldım. Ancak benim amacım genelde çocuklara yönelik çalışmalar yapmak ve çocukların hayal dünyalarını süsleyen kahramanları sabuna işleyerek onların hem mutlu olmalarını sağlamak hem de temizlik ve hijyen açısından çocuklara sabunla el yıkama alışkanlığı kazandırmak."

AYDIN Zeytinyağı sabunlarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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