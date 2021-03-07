Aydın Yılmaz tekrar yeşil sahalara döndü
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Aydın Yılmaz tekrar yeşil sahalara döndü

07.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:35
Aydın Yılmaz tekrar yeşil sahalara döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Aydın Yılmaz, yaklaşık 16 ay sonra tekrar forma şansı buldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Aydın Yılmaz, yaklaşık 16 ay sonra tekrar forma şansı buldu.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2005-2006 sezonunda A takımda mücadele etmeye başlayan Aydın Yılmaz, 8,5 sezon sarı-kırmızılı ekipte görev yaptı. Kiralık olarak mücadele ettiği Manisaspor, Başakşehir ve Eskişeshirspor dışında Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Sakaryaspor'da da forma giyen 33 yaşındaki Aydın Yılmaz, sonra geçen sezonun devre arasında Çekya temsilcisi Pribram'a transfer oldu.

Bu takımda Kovid-19 salgını nedeniyle forma giyemeyen Aydın Yılmaz, ara transfer döneminde Menemenspor'la anlaştı.

Oyuna sonradan dahil olduğu Ankaraspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara tekrar dönen tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor formasıyla 24 Kasım 2019'daki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a karşı mücadele etmişti.

Aydın Yılmaz, 1'i A Milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 65 kez milli formayı giydi.

Menemenspor 1 puanla döndü

Aydın Yılmaz'ın ilk kez forma giydiği müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada beraberliği yakalayan Menemenspor puanını 27'ye çıkardı. İzmir temsilcisi 14 Mart Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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