AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Nazilli, Güncel, Haber

AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

Yarım asırlık evliliğe pastalı sürprizAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Güzide (67) ve Yüksel Bayraktar (80) çiftinin 50'nci evlilik yıl dönümü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu, sürpriz yaptı.

26.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:10
AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Güzide (67) ve Yüksel Bayraktar (80) çiftinin 50'nci evlilik yıl dönümü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu, sürpriz yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde oturan Güzide ve Yüksel Bayraktar çifti, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü evlerinde geçirdi. Komşularının Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşmasının ardından harekete geçen ekipler, pasta ile çiftin evine giderek sürpriz yaptı. Karşılarında pasta ile bekleyen Vefa Sosyal Destek ekiplerini gören Bayraktar çifti, duygusal anlar yaşadı. Mumları yanan pastayı üfleyen Güzide ve Yüksel Bayraktar, ekiplere teşekkür etti.

'MACERA İÇİN DEĞİL, SEVEREK EVLENİN'

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirten Güzide Bayraktar, "İş nedeniyle Fransa'da yaşadık ve emekli olduktan sonra tekrar Nazilli'ye döndük. Acısı ile tatlısı ile bir 50 yılı geride bıraktık. Yaşanan kavgalarda bir tarafın susması ve karşısındakinin sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. Bu şekilde tüm kavgalarımızın ve sorunlarımızın üzerinden geldik. Bu evliliğimizden iki tane evladımız var. Bazıları macera için evlilik yapıyorlar. Macera için değil, severek evlensinler. Komşumuzla konuşurken evlilik yıl dönümümüzden bahsetmiştim. Sağ olsun kendisi Vefa Destek Grubu'na ulaşarak durumu anlatmış. Böyle bir sürpriz karşısında inanın ki çok mutlu olduk? dedi.

Yüksel Bayraktar da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım Haberler
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Semih Yalçın Naci Bostancı Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Harun Tan Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Ambulans Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: AYDIN Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:24:36. #1.15#
title