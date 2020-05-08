AYDIN Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu madde metamfetamin çıktı

Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu madde metamfetamin çıktıAYDIN'nın merkez ilçesi Efeler'de, polisin bir ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yangın tüpü içine gizlenmiş toplam 497 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu madde metamfetamin çıktı

AYDIN'nın merkez ilçesi Efeler'de, polisin bir ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yangın tüpü içine gizlenmiş toplam 497 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında, bir ihbar üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Arama sırasında bagajdaki bir yangın tüpüne el konuldu. Spiral kesme makinesi ile kesilen yangın tüpünün içinden poşetlenmiş halde 497 gram uyuşturucu madde metamfetamin çıktı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, otomobili kullanan S.A., gözaltına alındı. S.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA