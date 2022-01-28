Aydın voleybolda Başkent'te terliyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Mert Grup Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Mert Grup Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Ligde 19 puanla 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 22 puanı bulunan 7'nci basamaktaki rakibine ilk yarıda evinde 3-2 mağlup olmuştu.
Demirören Haber Ajansı - Spor