: Aydın vincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır sonuçlanmadı

06.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:57

Vincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır sonuçlanmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 14 yıl önce vincin çarpmasıyla altında kalıp, yaralanan ve bu nedenle yürüme güçlüğü çeken Suat Sezgin'in (18) ağabeyi Sedat Sezgin (32), açtıkları 50 bin liralık manevi tazminat davasının hala sonuçlanmamasına tepki gösterdi. Sezgin, 5 avukat ve 15 hakim değiştiği için davanın sürekli uzadığını söyledi.

Batman'dan 20 yıl önce gelerek, İncirliova'da yaşamaya başlayan Sezgin ailesinin 10 çocuğundan Suat Sezgin'in üzerinden, 2006'da 4 yaşındayken, sokakta oyun oynadığı sırada, aynı mahallede evi bulunan Ahmet Özhan'ın kullandığı vinç geçti. Kazada ağır yaralan Sezgin, ambulansla önce Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Sezgin, daha sonra sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası 6 ay yoğun bakımda kalan Sezgin, bacağından ve kalçasından 20'ye yakın ameliyat geçirdi. Doktorların yaşamasını şansa bağladığı Suat Sezgin'i ailesi, Türkiye'nin birçok ilindeki özel hastane ve üniversite hastanesine götürdü. Yürüme güçlüğü meydana gelen çocuklarının hastanelerde sağlığına kavuşması için mücadele eden aile, bir yandan da vinç şoförüne ceza ve 50 bin liralık manevi tazminat davası açarak, hukuk mücadelesi başlattı.

ŞOFÖRÜN HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Kazanın hemen ardından İncirliova Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, 5 yıl sonra ilçedeki adliyenin kapatılmasıyla Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, kazanın ardından hazırlanan raporlar ve bilirkişi incelemesine göre vinç sürücüsü Ahmet Özhan'ı yüzde 20, Suat Sezgin'i ise yüzde 80 hatalı buldu. Mahkeme heyeti, 5 yıl önce kararını verdi. Vinç şoförü Ahmet Özhan, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da 6 bin lira paraya çevrildi. Özhan hakkındaki manevi tazminat davası ise halen sürüyor.

Bugüne kadar oğullarının tedavisi ve avukat masrafları için 150 bin lira harcadıklarını belirten Sezgin ailesi, açtıkları tazminat davasında 42'nci duruşmanın gelecek ay görüleceğini belirtip, bu süreçte 5 avukat, 15 hakim değiştiğini; ancak davanın sonuçlanmadığını söyledi.

'MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLMEDİ'

Evli ve 3 çocuk babası Sedat Sezgin, Kardeşim sokakta oyun oynarken üzerinden vinç geçiyor. Çarpan kişi umursamadan oradan ayrılıyor. Lastiğe bulaşan kan izlerini orada hortumla temizlediğini birçok kişi görmüş. Olaydan sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazanın ardından kardeşim hastaneye kaldırıldı. O zamandan bu yana da hastane hastane dolaşıp, birçok ameliyat geçirdi. O dönemde 4 yaşında olan kardeşim şu anda 18 yaşında bir delikanlı. Açtığımız tazminat davası ise geçen bunca zamana rağmen halen sonuçlanmadı. Durmadan hakim değişiyor, dava uzuyor. Şubat ayında tazminat davasının 42'nci duruşması görülecek. Kardeşimin evrakları, bu duruşma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na incelenmek için gönderiliyor. Bu şekilde oyalanıyoruz. Adalet Bakanlığı'na ve gerekli mercilere başvurup, hakkımızı aramaya çalıştık ancak mağduriyetimiz giderilmedi. Kardeşime çarpan kişi ise 2 yıl hapis cezası aldı ancak bu da para cezasına çevrildi diye konuştu.

Kardeşinin yüzde 51 engelli raporu olduğunu belirten Sezgin, Bir bebek gibi altını bezle bağlayarak, kendisini okula yolluyorduk. Yürümesinde ve gerekli temel ihtiyaçlarının gidermesinde zorlandığı için ilkokul 5'inci sınıfa geldiğinde okulu bırakmak zorunda kaldı. Toplumdan uzak kalınca psikolojisi bozuldu. Yıllarca hiç konuşmadı. Yarım kalan eğitimini tamamlamasını istiyoruz dedi.

'GENÇLİĞİMİ KARDEŞİME ADADIM'

Kazada kardeşinin yüzde 80 kusurlu bulunduğunu hatırlatan Sezgin, şöyle devam etti

O dönemde 4 yaşındaki bir çocuğun yüzde 80 kusuru neye göre biçildi, neye göre bu karar alındı Bu davada eğer kardeşim gerçekten kusurluysa bu tazminat davası neden 14 yıldır sonuçlanmıyor Karşı taraf duruşmalara bile katılmıyor. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Uzlaşmaya varmak istedik, ona da gelmedi. Kazadan sonra İzmir, İstanbul, Batman bölge hastaneleri, Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi başta olmak üzere gitmediğimiz hastane kalmadı. Bu zaman içinde çok büyük çöküntü yaşadık. Ağabeyi olarak elimden geleni yaptım. Bu süreçte 150 bin lira gibi bir masrafımız oldu. Ben de kiracıyım, kendime bile bakmakta zorlanıyorum. Bu yükün altından nasıl kalkayım Gençliğimi kardeşime feda ettim. Sağlığıyla yaşasın, mutlu ve huzurlu olsun istedim.

'SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN ŞANS DOĞDU AMA PARA YOK'

Bir an önce kardeşinin sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Sedat Sezgin, Son kez İzmir'de özel hastane ile görüştük. Oradaki doktorlar kardeşimin kalça kemiklerini yerine takabileceklerini söyledi ama bunun için 15 bin lira istediler. Eğer bu ameliyat gerçekleşirse kardeşimin eski sağlığına kavuşabileceğini söylediler. Ancak bu parayı karşılayabilecek gücümüz yok diye konuştu.

Kaza sonrası hayatı kararan ve yaşıtları gibi yaşayamayan Suat Sezgin ise Eski sağlığıma kavuşmak, yarım kalan eğitimime devam etmek istiyorum dedi.

Kaynak: DHA

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