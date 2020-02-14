Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

14.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:07

Aydın ve Muğla için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batı ilçeleri ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırması bekleniyor. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA