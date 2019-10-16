Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu

Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu

AYDIN (İHA) – Aydın ve Muğla'da, dünden bu yanan etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar, sekiz ilçede orman yangınlarına neden oldu.

16.10.2019 11:57
Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu

AYDIN (İHA) – Aydın ve Muğla'da, dünden bu yanan etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar, sekiz ilçede orman yangınlarına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Aydın ve Muğla bölgesinde dün başlayan ve gece devam eden gök gürültülü sağanak yağış esnasında düşen yıldırımlar nedeniyle 8 ayrı bölgede yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Menteşe, Ula, Dalaman ve Ortaca ilçeleriyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangınlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı ani müdahaleler sayesinde büyümeden söndürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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