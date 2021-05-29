Aydın ve Muğla'da ilginç soruşturma: Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti
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Aydın ve Muğla'da ilginç soruşturma: Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti

Aydın ve Muğla'da ilginç soruşturma: Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın ve Muğla'da bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarması, uzun süren güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu ölü hayvan alan Çineli bir kasap ve ölmüş hayvanı satan Yatağanlı şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Aydın ve Muğla'da bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarması, uzun süren güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu ölü hayvan alan Çineli bir kasap ve ölmüş hayvanı satan Yatağanlı şahıs hakkında adli işlem başlattı. İfadesi alınan kasabın ölü hayvanın etini çöpe attığını iddia ettiği öğrenildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın hastalanarak ölen büyükbaş hayvanını öldükten sonra toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde Aydın İli Çine İlçesinde kasaplık yapan M.A. isimli şahsa sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan onlarca güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde ölmüş vaziyette satın alınan büyükbaş hayvanın 09 FS plakalı araçla nakledildiği belirlendi. Bunun üzerine plakadan harekete geçen Yatağan Jandarması araç sahibinin Çine'de kasaplık yapan M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri şahsın Çine'deki evinde ve eklentisinde yaptığı aramada biri ruhsatsız av tüfeği diğeri ruhsatsız tabanca olmak üzere 2 adet silah ele geçirdi. Jandarmaya ifade veren kasap M.A.'nın satın aldığı ölmüş hayvanın etini çöpe attığını beyan ettiği bildirildi.

Olay ilgili olarak ölmüş büyükbaş hayvanı satan Muğla Yatağanlı A.D. ile ölü hayvanı satın alan Aydın Çineli kasap M.A. hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - AYDIN

Aydın ve Muğla'da ilginç soruşturma: Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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