Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı 3 şüphelinin Aydın ve Manisa'daki adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, 7 av tüfeği kartuşu, 6 tabanca mermisi, 2 esrar öğütme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına U.B. ve H.Y. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken G.S'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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