AYDIN VE İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Kökten dinci Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik olarak Aydın ve İzmir'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda, Aydın'ın Efeler ilçesinde 2, Didim ilçesinde 4, Nazilli ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltna alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.

Görühtü Dökümü

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-İzmir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin sağlık kontrolüne götürülürken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber Burhan CEYHAN - Kamera Davut CAN AYDIN - İZMİR, (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA