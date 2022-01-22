Aydın ve İzmir'deki otomobil dolandırıcılığında 5 tutuklama

Aydın ve İzmir'de kilometre sayaçlarıyla oynanan ağır hasarlı otomobilleri tamir ettirdikten sonra sahte ekspertiz raporlarıyla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın ve İzmir'de kilometre sayaçlarıyla oynanan ağır hasarlı otomobilleri tamir ettirdikten sonra sahte ekspertiz raporlarıyla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Aydın ve İzmir'de 18 Ocak salı günü teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ö.A, M.C, G.K, A.K. ve M.K. tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları otomobillerin hasarlı çıktığı ve kilometreleriyle oynandığı yönünde 38 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatmış, Aydın ve İzmir'deki teknik ve fiziki takibin ardından 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 103 tabanca fişeği, 4 bıçak, muşta ile çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirilmişti.

Şüphelilerin suç örgütü kurarak ağır hasarlı ve yüksek kilometreli lüks otomobilleri tamir ettirip sayaçlarıyla oynadıkları ve sahte ekspertiz raporuyla internet sitesi üzerinden yüksek fiyata sattıkları iddia edilmişti.