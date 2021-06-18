Aydın ve Denizlili turizmciler, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararından mutlu
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Aydın ve Denizlili turizmciler, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararından mutlu

Aydın ve Denizlili turizmciler, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararından mutlu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi

Önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Aydın ve Denizli'deki turizmciler, 22 Haziran itibarıyla Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararının sevindirici olduğunu bildirdi.

Önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Aydın ve Denizli'deki turizmciler, 22 Haziran itibarıyla Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararının sevindirici olduğunu bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, AA muhabirine, Rusya'nın kararının turizmciler adına güzel bir haber olduğunu belirtti.

Camianın bu haberi beklediğini kaydeden Özden, "Rus pazarı Türkiye için önemli. Türkiye'ye çok fazla Rus turist geliyor. Özellikle Antalya bölgesi için çok önemli. Turizm sektörünün yüzünü güldürecektir. Eski günlere dönmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rus misafirler Pamukkale'ye de gelecektir"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise kararın Türkiye'ye ve turizm sektörüne olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Denizlili turizmciler olarak bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Şen, "Bizler sektör olarak bu kararı 1 Temmuz olarak bekliyorduk. Kararın erkene alınması turizm camiamızı mutlu etti. Rusya bizim ana pazarımızdı. En kısa sürede otellerin dolduğunu göreceğiz. Rus vatandaşların da sabırsızlıkla Türkiye'ye gelmek için can attığını tahmin ediyoruz. Turların hemen organize olarak Türkiye'ye Rus turistlerin akın akın gelmesini bekliyoruz." dedi.

Şen, ilerleyen günlerde diğer ülkelerle de uçuşların açılmasını tahmin ettiklerini belirterek, "Rusya'nın ardından İngiltere ve Uzak Doğu'nun da seferlerini açmasını bekliyoruz. Seferlerin açılması sektöre adeta can suyu gibi olacaktır. Antalya'ya gelen Rus misafirlerin büyük çoğunluğu Pamukkale'ye de gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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