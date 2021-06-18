Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü

Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, OKT Trailer firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, OKT Trailer firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ASTİM OSB'de faaliyet gösteren Aydın'ın önde gelen firmalarından OKT Trailer'ı ziyaret etti. OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Vali Aksoy, firmanın faaliyet alanları hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Maraş ile birlikte firmanın çalışma alanlarını da inceleyen Vali Aksoy, personel ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü
Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü
Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşi gaspçılar tarafından öldürülen acılı adam, 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etmiş
Eski eşi gaspçılar tarafından öldürülen acılı adam, "Onun yanına gidiyorum" diyerek intihar etmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Valisi OKT Trailer firmasını yetkilileri ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:35:56. #1.15#

title