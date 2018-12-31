Aydın Valisi Köşger'den Yeni Yıl Mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride bırakıldığını, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Her yeni yılın umut ve beklentileri de beraberinde getirdiğini aktaran Köşger, geleceğin ümit edilen gibi olması için herkese önemli görevler düştüğünü, birlik ve beraberlik içinde, insanların birbirine karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranması gerektiğini kaydetti.

Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi şekilde yaparak, toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele, gönül gönüle vererek daha iyiye ulaşmak için daha çok çalışmalı, yeni bir şevk ve enerjiyle Aydınımızın daha müreffeh, küresel bir vizyonla ve uluslararası bir cazibe merkezi olması, sesini daha gür duyurabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Aydınlı hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın, şehit yakınları ve gazilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA