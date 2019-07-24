Aydın Valisi Köşger'den 'jeotermal' açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların kullanımı ile ilgili bazı basın yayın organlarında gerçek dışı haberlerin yer aldığını belirterek kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Vali Köşger ihaleye çıkan alanlarla ilgili olarak "Resmi Gazete'de yayımlanan sahalar daha önce ruhsatlandırılan ancak jeotermal potansiyeli olmadığından terkedilen sahalar olup bu nedenle tekrar ihale edilmektedir. İlan edilen sahalarda tarımsal amaçlı kullanım (seracılık ) yada sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır" dedi. .

Aydın'ın en büyük zenginliklerinden olan Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların kullanımı ile ilgili 23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak ihaleye açılan sahalar hakkında, bazı basın organlarında gerçek dışı haber ve yazılara yer verilmesi üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını belirten vali Yavuz Selim Köşger, "13 Haziran 2007 tarihinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun yürürlüğe girmiştir. Kanun ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Yerel İdarelerin birlikte çalışma prensibi getirilmiştir. Bu nedenle (MİGEM) tarafından belirlenen sahaların arama ruhsatlarına açılması iş ve işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. İlgili kanun hükmüne göre ülke genelinde MİGEM tarafından belirlenen sahalar ihaleye çıkarılmakta ve arama ruhsatları verilmektedir. Süresi içerisinde herhangi bir işlem görmeyen sahalar ilgili kanunun 10. Maddesinin (c) bendinin 'İhale; Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terkedilmiş veya taksir edilmiş ruhsatlar, idarece ihale yoluyla aramalara ve işletmeye açılır. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlanır. İhale süresi içinde müracaat olmaması halinde ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın idare tarafından MİGEM'e bildirilerek arama ve işletme müracaatlarına açık hale gelir' Ayrıca Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Birinci Bölüm 17. Maddesinin 1. Fıkrası "Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terkedilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, idare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır' hükmü gereği zorunlu olarak idare tarafından ihale yoluyla arama ruhsatı için ilan edilmektedir" dedi.

"İhaleye çıkan alanlar jeotermal potansiyeli olmadığından terkedilen sahalardır"

İhaleye çıkan sahaların özelliği konusunda da bilgi veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; "Resmi Gazete'de yayımlanan sahalar daha önce ruhsatlandırılan ancak jeotermal potansiyeli olmadığından terkedilen sahalar olup bu nedenle tekrar ihale edilmektedir. İlan edilen sahalarda tarımsal amaçlı kullanım (seracılık ) yada sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA