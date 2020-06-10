Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu
10.06.2020 02:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine atanırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 41 ilin valisi değişti, 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu.

13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Aydın'a atanan ve Aydın'da 30 Haziran 2017 tarihinden bu yana görev yapan Vali Yavuz Selim Köşger, 3 yıllık görev süresinin ardından İzmir Valiliğine atandı. Aydın Valiliğine ise Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy atandı.

Vali Hüseyin Aksoy'un özgeçmişi

1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.

1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak atandı.

Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD 'de bulundu.

1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığına atandı. Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttü.

1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandı.

1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı.

1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Teftiş Kurulunda bulunduğu süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdi.

Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda iken; 1997 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundu. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundu.

2001 yılında Muğla Valiliğine atandı. 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttü.

2006 yılında Mersin Valiliğine atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü.

2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandı.4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü.

2014 yılında Diyarbakır Valiliği görevine atandı. 2 yıl 9 ay bu görevi yürüttü.

3 yıldır Kocaeli Valiliği yapan Aksoy, son kararname ile Aydın'a atandı.

Bir çocuk babası olan Vali Hüseyin Aksoy öğretmen Hülya Aksoy ile evli. - AYDIN

Kaynak: İHA

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