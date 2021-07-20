Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı
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Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı

Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanların, hastaların ve hasta yakınlarının bayramlarını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanların, hastaların ve hasta yakınlarının bayramlarını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kurban Bayramı dolayısıyla DSİ Misafirhanesi'ndeki protokol bayramlaşma töreninin ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlıkçılara pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip görevlerinde kolaylıklar dileyen Vali Aksoy Acil Servis'te tedavi altında olan çocukları da unutmadı. Hasta çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Aksoy, miniklere bayram hediyesi armağan etti. Hasta yakınları ile de bir süre sohbet eden Aksoy, vatandaşların bayramlarını kutladı. Vali Aksoy'a ziyareti sırasında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar eşlik etti. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı
Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı
Aydın Valisi Aksoy sağlık çalışanları ve hastaları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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