Aydın Valisi Aksoy: "Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"
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Aydın Valisi Aksoy: "Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"

Aydın Valisi Aksoy: "Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarına riayet etmeliyiz" Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aydın'da Covid-19 vakalarının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu ifade ederek, rehavete kapılmadan Kurban...

29.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:33

Aydın Valisi Aksoy: "Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"

AYDIN - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aydın'da Covid-19 vakalarının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu ifade ederek, rehavete kapılmadan Kurban Bayramı süresince pandemi kurallarına riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın'da yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken konular ele alındı.

"Turizm sektöründeki tedbirler gözden geçirildi"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, Aydın ilinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Özellikle turizm sektöründe yapılan çalışmaları, turizmin gelişmesi noktasında bizlere gelen turistlerin burada güvenli bir şekilde tatillerini yaparak ülkelerine dönmeleri konusunda istişarelerde bulunduk. Özellikle turistlerin ülkelerine dönmeden önce PCR testleri yapılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmaları bizde Aydın ili olarak burada hayata geçirmek için arkadaşlarımızla yapılan çalışmaları gözden geçirdik. Temel amacımız turizmin daha fazla gelişmesini sağlayabilecek her türlü tedbiri burada alarak bu alanda yapılan çalışmaları daha iyi bir boyuta taşıyabilmek" dedi.

"Bayram süresince pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"

Kurban Bayramı süresince pandemi kurallarına uyulması gerektiğinin altını çize Vali Aksoy, "Bayramlaşma noktasında pandemi kurallarına mutlaka riayet edilmesi, özellikle toplu bir bayramlaşma programı yapılmaması büyük önem taşıyor. Kurban kesimi sırasında öngörülen kurban şartlarının oluşturduğu gerekliliği ortaya koymak ve buna uymak büyük önem taşıyor. Bayramda özellikle yaşlılarımız risk taşıyan grupta. Onlarla bayramlaşırken kurallara büyük bir titizlikle uymamız önem taşıyor. Kronik hastalarımız ve risk taşıyan gruplarımızla yine bayramlaşmamız büyük önem taşıyor. Toplumumuzun tüm kesiminden pandemi sürecinde gösterdikleri hassasiyetler için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda da bu hassasiyetlerini en üst noktaya taşımalarını talep ediyorum. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Rehavete kapılmamalıyız. Özellikle maske takma, hijyen ve sosyal mesafe koşullarını büyük bir titizlikle hayata geçirmeliyiz. Bu vesileyle de Aydın halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum, sağlıklı huzurlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

"Aydınlılar rehavete kapılmamalı"

Aydın'da Covid-19 vakalarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, "Bu akşam İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile video konferans toplantısı yapacağız. Farklı bir talimatları olursa onlarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları alarak bunu da Aydın halkı ile paylaşacağız. İlimizi ilgilendiren bir ek karar alınması gerekiyorsa da yarın kararı alarak bunu uygulamaya geçireceğiz. Aydın ili nüfusuna baktığımızda vaka itibari ile Türkiye ortalamasının oldukça altında. Ama bu bizim rehavate kapılmamıza neden olmamalı. Rehavet göstermemeliyiz. Onun için bizde pek bir sorun yok deyip, böyle farklı bir davranış içine girmemeliyiz. Ben herkesin duyarlı olmasına ve öngörülen kurallara uymalarını istiyorum" dedi.

Aydın Valisi Aksoy: 'Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarına riayet etmeliyiz'

Kaynak: İHA

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