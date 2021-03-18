Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te muhtarların sorunlarını dinledi
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Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te muhtarların sorunlarını dinledi

18.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te muhtarların sorunlarını dinledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Germencik'te muhtarlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Germencik'te muhtarlarla bir araya geldi.

19 Mayıs Gençlik Parkında düzenlenen programda konuşan Aksoy, belirli dönemlerde muhtarlarla bir araya geldiklerini ve sorunları dinlediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Aksoy, Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre çok yüksek olmasa da kentteki vakalarda artış yaşandığını söyledi.

Aksoy, "Eğer normalleşmek istiyorsak kurallara hep beraber uymamız gerekiyor. Aydın halkı bugüne kadar duyarlı bir şekilde davrandı. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdürüleceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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